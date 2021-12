Covid Hospital di Bosco, le parole del primario Di Cicco: ‘Preoccupati, temiamo nuova emergenza’

“Mi auguro solo di non essere alla vigilia di una nuova emergenza”. Sono stati due anni difficili per chi opera all’interno del Covid Hospital Boscotrecase. Pietro Di Cicco, medico primario e responsabile del reparto di medicina d’urgenza, ha tracciato un bilancio a quasi due anni dall’arrivo della pandemia. “Mi prende la tristezza, perché rivedere una nuova risalita è una brutta sensazione. Al di là del fatto del lavoro gravoso, perché lavorare bardati è pesante. Poi anche psicologicamente affrontare una grande ondata per persone che hanno affrontato la prima è duro. Speriamo sia più ridotta rispetto all’ultima perché vorremmo tornare tutti alla vita normale”. In questi giorni nel reparto di subintensiva l’85% dei pazienti ricoverati non è vaccinato. Nel reparto di medicina generale, invece, la media è un po’ diversa. “E’ cambiata la metodologia dei pazienti. Prima c’erano degenti con polmonite, ma che non andavano ventilati. Oggi su 28 ricoverati, sono presenti patologie diverse. Per esempio ci sono due persone con femore fratturato e positivi al Covid. Alcuni si sono dovuti ricoverare per altre malattie come la ragazza di Capri salvata qualche giorno fa. Quindi direi che l’arrivo dei vaccini è stato fondamentale” conclude Di Cicco.