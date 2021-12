Covid, da oggi anche la Calabria è in zona gialla: quali sono i colori delle Regioni. Da oggi, lunedì 13 dicembre, anche la Calabria passa in zona gialla. La Regione va a raggiungere il Friuli-Venezia Giulia e la Provincia di Bolzano, in giallo dalle scorse settimane. A parte queste tre Regioni, il resto d’Italia rimane in zona bianca, anche se diversi territori rischiano di cambiare fascia.

Il monitoraggio settimanale dell’Iss ha certificato che la Calabria ha superato tutti i parametri per restare in bianco, e il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio che entrerà in vigore da oggi.

Le soglie considerate critiche dalle autorità sanitarie per il cambio di zona sono fissate al 10% dell’occupazione dei letti in terapia intensiva, al 15% nei reparti ordinari e l’incidenza dei nuovi contagi deve essere di 50 ogni 100mila abitanti a settimana.

La Calabria supera tutti i parametri. Secondo i dati Agenas, le terapie intensive sono occupate all’12% e i reparti ordinari al 16%. Il terzo limite, l’incidenza, è di 111,36 ogni 100mila abitanti.

In zona gialla resta per la terza settimana consecutiva il Friuli-Venezia Giulia. Per questa regione il cambio di colore era avvenuto lunedì 29 novembre. Qui le terapie intensive sono al 15% e i posti letto in area medica al 23%. L’incidenza è di 298,39.

Per la seconda settimana Bolzano si conferma in giallo. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 21%, mentre i reparti ordinari sono al 16%. L’incidenza anche in questo caso è molto alta: 479,09 ogni 100mila, molto oltre il limite di 50.

Anche la Provincia di Trento ha rischiato di entrare in zona gialla. Nei dati di venerdì le terapie intensive erano già oltre soglia, al 16,7%, ma la percentuale nei reparti ordinari si fermava appena sotto il limite (14,9%). Oggi registra terapie intensive al 18% e area medica al 15%. E con un’incidenza di 215,70, la provincia rischia di entrare in giallo già la prossima settimana.

In Italia tutte le Regioni superano il limite dell’incidenza, tranne il Molise. I valori più alti sono in Veneto, con 374,14 casi, e in Valle d’Aosta, con 243,75.

Oltre la soglia delle terapie intensive si collocano l’Emilia-Romagna (10%), il Lazio (11%), la Liguria (13%), le Marche (13%), il Veneto (13%). Sotto soglia Lombardia e Toscana, entrambe con il 9%.

Nei reparti ordinari superano la soglia di occupazione la Liguria (16%) e la Valle d’Aosta (19%). Molte Regioni si avvicinano al limite del 15% previsto per queste aree: sono Lombardia (14%), Veneto (13%), Lazio e Marche (12%).

LE REGOLE DELLA ZONA GIALLA – In zona gialla torna l’obbligo delle mascherine anche all’aperto, misura che è comunque già in vigore nei centri di molte città per il periodo natalizio. Per chi ha il Super Green Pass non cambia nient’altro rispetto alla zona bianca. Chi non è vaccinato o guarito, invece, non può sedersi all’interno di bar e ristoranti, andare al cinema, teatri, concerti, stadi, discoteche, feste e cerimonie.

