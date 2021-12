Covid, da lunedì alcune regioni passano in zona gialla: ecco cosa cambia

Da lunedì 13 dicembre alcune regioni passeranno in zona gialla. Il motivo, ovviamente, è legato all’aumento dei contagi.

Oggi è arrivata la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, che stabilisce la nuova geografia del Covid in Italia.

Calabria in zona gialla da lunedì 13 dicembre, con Friuli Venezia Giulia e Alto Adige, e scattano nuove regole tra mascherina, ristoranti e bar al chiuso.

Secondo quanto riporta Adnkronos, la zona gialla, per ora, non accoglie altre regioni ‘attenzionate.

Il Veneto, che sfiora il tetto dei 4.000 contagi quotidiani, cerca di evitare il declassamento sotto l’albero.

“Siamo in una situazione di pressione che va tenuta sotto controllo, ma che riusciamo a gestire. La prossima settimana il Veneto sarà ancora bianco, perché non abbiamo raggiunto il limite del 15% di ricoverati covid in area medica (siamo all’11%) mentre siamo oltre gli altri due parametri nazionali richiesti, che sono il 10% di occupazione delle terapie intensive (siamo al 12%) e l’incidenza (siamo a 371,1 casi ogni 100 mila abitanti su un limite di 50) – sottolinea il governatore del Veneto Luca Zaia – Se la prossima settimana dovessimo superare il parametro del 15% dei posti occupati in area medica – aggiunge – vorrà dire che nella settimana di Natale saremo in giallo“.