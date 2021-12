Covid allenta la morsa su Scala: 4 nuovi guariti, anche un minore

Tra i cittadini recentemente guariti dal Covid 19 a Scala, in costiera amalfitana, vi è fortunatamente anche un minorenne. Dai tamponi molecolari effettuati dall’USCA il 20 dicembre 2021, il comune di Scala avvisa la cittadinanza di 4 nuovi guariti dal virus, anche se si contano tre nuovi contagi che già erano posti in quarantena perché del nucleo familiare già contagiato in precedenza.

Di seguito si comunicano i dati relativi ai tamponi molecolari effettuati dall’ USCA il 20 Dicembre 2021:

– 4 cittadini guariti, di cui un minore;

– 3 cittadini positivi, C.M. e S.V. e un minore, rientranti nei tracciamenti degli ultimi cittadini che hanno contratto il virus e quindi già in quarantena da diversi giorni;

– 3 tamponi da ripetere.