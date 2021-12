Covid 19 spaventa Scala: rinviata accensione dell’albero per l’Immacolata

Vogliamo comunicavi che abbiamo deciso di rimandare il tradizionale appuntamento dell’ 8 Dicembre per l’ Accensione dell’ Albero di Natale e delle Luminarie, in attesa di ricevere gli esiti dei tamponi di verifica effettuati oggi, in maniera tale da poter avere un dato aggiornato della situazione Covid-19 nel nostro comune, che con fiducia auspichiamo sia in miglioramento. Con queste parole l’amministrazione comunale di Scala, in costiera amalfitana, ha deciso di rinviare l’evento previsto per l’Immacolata e tanto atteso soprattutto dai più piccoli.