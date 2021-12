Covid-19, Meta registra 3 nuovi casi di positività e 2 guarigioni

Meta, il sindaco Giuseppe Tito ed il Consigliere Delegato Corrado Soldatini in data odierna hanno aggiornato la situazione epidemiologica in città rendendo nota la presenza di 3 nuovi casi di positività al Covid-19. Si tratta di un 44enne (convivente di nucleo familiare di positivi), di una 36enne (convivente di nucleo familiare di positivi) e di una 23enne. Al contempo arriva anche la bella notizia dell’avvenuta guarigione di 2 cittadini.

Sale, quindi, a 51 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Il Comune invita la cittadinanza a comunicare eventuali casi di positività rilevata da screening antigenico effettuato in laboratori privati. Si rinnova, altresì, l’appello a non abbassare la guardia e continuare a rispettare in modo responsabile le norme finalizzate ad evitare la diffusione dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’erto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.