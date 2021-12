Covid-19, Meta registra 16 nuovi casi di positività e 2 guarigioni

Meta, il sindaco Giuseppe Tito ed il Consigliere Delegato Corrado Soldatini in data odierna hanno aggiornato la situazione epidemiologica in città rendendo nota la presenza di 16 nuovi casi di positività al Covid-19 e l’avvenuta guarigione di 2 cittadini.

Sale, quindi, a 63il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale riportati dai dati ufficiali, ai quali vanno aggiunti 18 casi di persone autosegnalatesi in seguito alla positività riscontrata ad un self test ed in attesa di riscontri ufficiali, per un totale di circa 81 casi di cui si è a conoscenza.

Il Comune invita la cittadinanza a comunicare eventuali casi di positività rilevata da screening antigenico effettuato in laboratori privati. Si rinnova, altresì, l’appello a non abbassare la guardia e continuare a rispettare in modo responsabile le norme finalizzate ad evitare la diffusione dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’erto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.