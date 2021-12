Covid 19 letale ad Amalfi: due decessi a dicembre, oggi 15 nuovi positivi

Il Covid 19 miete due vittime in costiera amalfitana. Una notizia spiacevole che mai avremmo voluto riportare durante un giorno di festa come questo, ma la città di Amalfi piange due persone contagiate e sconfitte dal virus nel periodo tra l’8 e il 25 dicembre 2021. Fino ad oggi, 26 dicembre, tra l’altro sono risultate positive al coronavirus altre 15 persone, anche se si registrano fortunatamente ben 7 guariti.

Il Covid 19 continua a galoppare in costiera amalfitana per quella che pare si appresti a diventare l’ennesima ondata di contagio, che periodicamente si fa viva nel periodo più freddo dell’anno. Anche i comuni di Agerola – a cavallo tra la Penisola Sorrentina e costiera amalfitana – e di Maiori hanno comunicato circa 40 nuovi positivi in pochi giorni.

Ecco di seguito i numeri del contagio ad Amalfi, in questi giorni del mese di dicembre.