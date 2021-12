Covid 19 in penisola sorrentina: quasi 50 positivi a Meta

Aggiornamenti sull’andamento del contagio da Covid 19 nel comune di Meta, in penisola sorrentina, uno dei comuni più colpiti dall’ennesima ondata del virus nella costa di Sorrento. Con dati aggiornati alle ore 8:00 del 9 dicembre 2021, a Meta si registrano due nuovi cittadini positivi al virus, di cui un uomo di 80 anni e una ragazza di 11 anni, che appartengono ad un nucleo familiare di positivi. La ragazza, specifica il sindaco, non frequenta plessi scolastici del comune di Meta.

Attualmente a Meta si registrano ben 49 casi di positività al coronavirus. Il comune di Meta ha predisposto aggiornamenti sulla situazione vaccini, ambulatorio vaccinale e i dati covid sul territorio attraverso la covid map della penisola sorrentina. Per tutte le informazioni relative al funzionamento dell’ambulatorio Casa Starita potete contattare i seguenti numeri: 0815341084 – 3334938247 nei giorni lunedì, martedì e giovedì pomeriggio mercoledì e venerdì mattina.