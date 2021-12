Covid-19, il bollettino odierno dei contagi in penisola sorrentina : Vico Equense con 38 e Piano di Sorrento con 31 preoccupano

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla penisola sorrentina con i dati pervenuti entro le ore 23.45 di oggi 1 dicembre 2021.

Nella giornata odierna sono stati comunicati ben 10 nuovi contagi nella città di Piano di Sorrento, che registra al contempo anche 2 guarigioni e vede salire a 31 il totale degli attualmente positivi.

Anche Massa Lubrense conta 2 nuovi casi di positività e 4 guarigioni, con un totale di attualmente positivi che scende a 23.

Vico Equense resta il Comune con il maggior numero di cittadini positivi, che attualmente sono 38.

Sono 149 gli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.

Positanonews sta dicendo da settimane che la situazione non va sottovalutata, è sotto gli occhi di tutti quello che sta succedendo, il nostro scopo è solo quello di informare , ma assolutamente non bisogna creare panico, la verità deve sempre venire alla luce, ed è un dovere primario di ogni testata giornalistica , per far prendere consapevolezza ai cittadini della Penisola Sorrentina che il problema non va sottovalutato e così , stando attenti e facendo i debiti screening, passare un Natale sereno.