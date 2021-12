Covid-19, il bollettino odierno dei contagi in costiera amalfitana. Non si registrano nuovi contagi

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 23.00 di oggi 12 dicembre 2021.

Nella giornata odierna non si registrano nuovi contagi in nessun comune della costiera.

Sono, quindi, 81 gli attualmente positivi su tutto il territorio della costiera amalfitana.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.

