Covid-19, il bollettino odierno dei contagi in costiera amalfitana. Ben 26 nuovi casi a Maiori

Aggiorniamo il bollettino Covid-19 relativo alla costiera amalfitana con i dati pervenuti entro le ore 23.00 di oggi 26 dicembre 2021.

Nella giornata odierna si registrano ben 26 nuovi casi di positività a Maiori, 16 a Vietri sul Mare, 15 ad Amalfi, 5 a Minori ed 1 a Ravello. Anche a Cetara, dopo un lungo periodo in cui i contagi erano fermi a zero, oggi si registrano 2 nuovi casi positivi. Resta invariata la situazione negli altri comuni.

Vietri sul Mare è il comune costiero con il maggior numero di positivi che sono al momento 70, seguito da Maiori con 46.

Salgono, quindi, a 191 gli attualmente positivi su tutto il territorio della costiera amalfitana.

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme anti-Covid finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare occasioni di assembramenti.