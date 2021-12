Covid 19, esplode il contagio ad Agerola: 12 nuovi positivi

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 1 cittadino guarito e 12 nuovi casi positivi. Stiamo monitorando attentamente l’andamento epidemiologico nel nostro Comune – fa sapere l’amministrazione di Agerola – ed è evidente che anche la nostra comunità stia subendo gli effetti di questa ennesima ondata.

La crescita del contagio in Regione Campania e in Italia è molto preoccupante. I casi positivi, che tenderanno ancora ad aumentare nei giorni prossimi anche ad Agerola, deve indurre ognuno di noi a non abbassare la guardia. Siamo in una fase delicata, che, se non affrontata con senso di responsabilità collettiva, rischia un netto peggioramento a causa dell’elevatissimo indice di contagiosità, in particolar modo all’interno dei nuclei familiari.

Le misure di precauzione sono indispensabili per la tutela della salute nostra e dei nostri cari. Limitare i contatti è la misura più importante di contrasto alla nascita di focolai. E’ importantissimo mettersi immediatamente in quarantena, informare il proprio medico di famiglia, e isolarsi dal resto dei conviventi familiari, quando si entra in contatto con un caso positivo. Il vaccino resta l’arma più potente di contrasto al virus. Forza Agerola!

L’ASL Na3 Sud ha avviato la campagna vaccinale per i bambini dai 5 agli 11 anni. Riportiamo di seguito il Calendario vaccinazioni pediatriche 5/11 anni ad Agerola.

Luoghi e orari

– Plesso Martin Luther King | Bomerano (ingresso sala polifuzionale)

OPEN DAY da lunedi 27 a giovedì 30 dicembre dalle 9.00 alle 13.30

– Centro Vaccinale | Campora

giovedi 30 dicembre dalle 14.00 alle 18.00