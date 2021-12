Covid 19, ennesima ondata in penisola sorrentina? A Meta quasi 50 positivi. Il sindaco: “Vaccino unica arma”

Il contagio da Covid 19 è in netta risalita in penisola sorrentina e in particolare nel comune di Meta, dove almeno per adesso si registrano ben 46 cittadini positivi al virus, con altri due in attesa di ufficialità. I dati che preoccupano più di tutti il sindaco Giuseppe Tito, sono quelli che attestano il ricovero di tre cittadini, ben 13 minorenni che hanno contratto il coronavirus e purtroppo anche un neonato. Tuttavia, la città di Meta non è l’unica ad esser stata travolta da una nuova ondata di contagi. Anche Vico Equense, Massa Lubrense e Piano di Sorrento registrano numeri altrettanto preoccupanti in vista del Natale.

Ecco il comunicato che ha diffuso il sindaco Tito.

CITTADINI POSITIVI AL VIRUS COVID-19 AD OGGI 07 DICEMBRE 2021

46 ACCERTATI + 2 di cui si attende UFFICIALITA’ – i dati non sono ancora presenti sulla piattaforma).

Trai 46 CITTADINI POSITIVI abbiamo:

3 RICOVERATI

13 MINORI

1 NEONATO

MIEI CARI CONCITTADINI, VI CHIEDO, di non abbassare la guardia, in questo PERIODO PRE-NATALIZIO ricordando:

– l’OBBLIGO dell’uso dei dispositivi di protezione individuali,

– il DIVIETO di assembramenti.

IL MIO INVITO SARA’ CONTINUO:

METTIAMO IN CAMPO LA “DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA”!

I dati che abbiamo tra le mani non lasciano dubbi di interpretazione. Constatiamo quotidianamente l’elevata contagiosità del virus in quest fase, con evoluzione estremamente benigna per i vaccinati che, seppur sintomatici sono gestibili a domicilio.

A META, I’87% della popolazione ha fatto la prima dose di VACCINO, IL 77% ha ricevuto anche la seconda dose e, per il momento, il 17% ha ricevuto la TERZA DOSE. VACCINARSI, miei cari, oltre ad essere una SCELTA SOCIALE è, in questo momento storico, l’unica ARMA che abbiamo in grado di fermare l’evoluzione, con nuove varianti. PAROLA D’ORDINE: ACCORTEZZA!