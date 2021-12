Covid-19, aumentano i contagi a Positano. Sono 23 i nuovi casi di positività

Covid-19, il Comune di Positano aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati comunicati dal Centro Operativo di Protezione Civile che riportano la notizia di ben 23 nuovi casi di positività e dell’avvenuta guarigione di un cittadino. Sale, quindi, a 44 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Il Comune precisa che l’aumento dei contagi sul territorio è in linea con la media nazionale e con quanto sta accadendo in tutta la Campania. Grazie all’effetto dei vaccini, tutte le persone contagiate mostrano solo lievi sintomi.

In questo periodo di festività, si raccomanda a tutti i cittadini di non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.