Covid-19, aumentano i contagi a Cava de’ Tirreni. Sono 191 gli attualmente positivi

Cava de’ Tirreni. Aumenta il numero dei positivi al Covid-19 che – come riporta l’odierno bollettino del Dipartimento di Prevenzione, Unità Epidemiologica di Cava de’ Tirreni e dell’Unità di Crisi Regione Campania – sono ad oggi 191 sull’intero territorio comunale, di cui 3 ospedalizzati.

Nello specifico i positivi sono così suddivisi per fasce di età:

– 5 dagli o ai 5 anni

– 7 dai 6 ai 10 anni

– 13 dagli 11 ai 13 anni

– 12 dai 14 ai 18 anni

– 20 dai 19 ai 30 anni

– 45 dai 31 ai 50 anni

– 49 dai 51 ai 70 anni

– 19 dai 71 agli 80 anni

– 22 dagli 81 anni in su

Sono, altresì, 26 i nuovi guariti e 49 il totale dei deceduti. La percentuale dei nuovi positivi nel periodo dal 15 al 21 novembre è pari al 3,43%.

L’invito alla cittadinanza resta quello a non abbassare la guardia e continuare a rispettare le regole finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.