Covid 19 ad Agerola: ben 7 guariti, casi scendono a 12

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 7 cittadini guariti e 2 nuovi casi positivi, riconducibili a ragazzi in età scolastica. Stiamo attentamente monitorando l’evolversi del quadro epidemiologico di Agerola e restiamo in attesa di ulteriori riscontri ufficiali dalle autorità sanitarie. Il trend di crescita del contagio in Regione Campania e in Italia è molto preoccupante e deve indurre ognuno di noi a non abbassare la guardia.

Continuiamo a rispettare le tre semplici regole (mascherina, igiene delle mani e distanziamento), evitiamo situazioni di assembramento, prestando particolare attenzione anche ai contatti in famiglia. Il vaccino resta l’arma più efficace di contrasto al virus.

INFO PER LA TERZA DOSE

Chi viene convocato per la terza dose fuori Agerola può recarsi al punto vaccinale a Campora senza alcun adempimento. Parimenti chi vuole fare volontariamente la terza dose (almeno sei mesi dopo la seconda, senza limite di età o di categoria) può rivolgersi direttamente al punto vaccinale senza alcun adempimento preliminare.

Si comunica che a partire da domani 23 dicembre al Centro Vaccinale di Agerola partiranno le vaccinazione pediatriche dai 5 agli 11 anni. E’ possibile prenotarsi su questa piattaforma https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

Giorni di apertura Centro Vaccinale nelle festività natalizie

Giovedì 23 dicembre

dalle 14.00 alle 18.00 Vaccini età 5-11 anni

Domenica 26 dicembre

dalle 8.30 alle 12.30 Vaccini Adulti

Giovedì 30 dicembre

dalle 8.30 alle 12.30 Vaccini Adulti

dalle 14.00 alle 18.00 Vaccini età 5-11 anni