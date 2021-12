Covid-19, a Vico Equense si registrano 6 nuovi casi di positività e 3 guariti

Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare 6 nuovi casi di positività al Covid-19 e l’avvenuta guarigione di 3 cittadini. Sale, quindi, a 22 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Il primo cittadino precisa: «La situazione non è allarmante ma dobbiamo tenere alto il livello di attenzione. È indispensabile rispettare scrupolosamente tutte le norme anticovid come la distanza sociale, l’utilizzo della mascherina e l’igienizzazione delle mani. Invito convintamente tutti i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale e auguro una pronta guarigione a tutti i contagiati».