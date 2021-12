Covid-19, a Sorrento 36 nuovi casi di positività e 15 guarigioni

Il Comune di Sorrento aggiorna la situazione epidemiologico nell’ultima settimana e comunica la presenza di 36 nuovi casi di positività al Covid-19 su 278 tamponi eseguiti, nonché l’avvenuta guarigione di 15 cittadini. Sale, quindi, a 49 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Numeri utili

– per informazioni sulla campagna vaccinale anti Covid-10, il numero è lo 0819633169 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18, il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30)

– per esigenze e necessità legate all’emergenza Covid-19, è possibile contattare la Protezione Civile al numero 0818074517 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12)

– per la raccolta dei rifiuti domestici dei cittadini positivi o sottoposti ad isolamento, è possibile contattare PenisolaVerde al numero 0818773443

– per accedere al servizio di ascolto e supporto psicologico è possibile prenotarsi via email all’indirizzo psicologi@comune.sorrento.na.it oppure al numero 0815335240 (lunedì e mercoledì, dalle ore 13 alle 14)

Consigli e raccomandazioni

– indossare sempre la mascherina, coprendo anche il naso

– rispettare il distanziamento ed evitare i luoghi affollati

– igienizzare spesso le mani

– scaricare l’app Immuni

– se si avvertono sintomi o si hanno avuto contatti stretti con un soggetto