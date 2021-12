Covid-19, a Massa Lubrense 12 nuovi casi di positività. Ancora contagi nelle scuole

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noti i dati degli ultimi giorni ricevuti dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na 3 SUD: «Dodici nostri concittadini sono risultati positivi al tampone molecolare, sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare. Di questi 8 appartengono a due nuclei familiari già risultati positivi nei giorni scorsi. Tre nostri concittadini risultano invece essere guariti. Sono stati eseguiti ulteriori 137 tamponi di controllo risultati negativi. Ad oggi sul nostro territorio ci sono 44 nostri concittadini risultati positivi al Covid-19.

Siamo stati informati dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Pulcarelli di cinque ragazzi risultati positivi al tampone molecolare che frequentano le classi I e II B della scuola secondaria di I grado. Le stesse classi sono state poste in DAD ed oggi si è provveduto alla sanificazione dell’intero plesso. Inoltre la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Bozzaotra ha comunicato la positività al tampone molecolare di due ragazzi che frequentano la classe IC del plesso Don Milani che è stato sanificato anche negli ambienti non interessati dai casi di positività. Gli elenchi degli alunni delle classi interessate dai contagi sono stati trasmessi dalle due istituzioni scolastiche al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL per il necessario tracciamento».

L’invito resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare responsabilmente e scrupolosamente le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.