Costiera Amalfitana, trasporti: le modifiche della SITA per raggiungere Salerno.

Si porta a conoscenza della Spett.le Clientela che, solo dalle ore 17:00 nei giorni del sabato, prefestivi e festivi fino al 09 Gennaio 2022, visto l’intenso traffico veicolare, per garantire i collegamenti saranno apportate le seguenti modifiche:

a) Autobus provenienti dalla Costiera Amalfitana e Napoli Via SS.18: giunti all’incrocio che porta a Via Ligea, proseguiranno a sinistra per la circumvallazione fino ai vecchi caselli autostradali di Salerno, quindi si immetteranno sull’autostrada in direzione Salerno — Fratte, usciranno a Salerno — Fratte, si immetteranno su via Irno, proseguiranno per via E. Caterina, via Vinciprova.

b) Autobus provenienti da Napoli via A3: gli autobus non imboccheranno l’uscita autostradale di “Salerno centro” bensì usciranno a Salerno-Fratte, proseguiranno su via Irno — via E.Caterina, via Vinciprova.

II presente vale anche come Ordine di Servizio per il personale viaggiante interessato all’effettuazione dei servizi, al quale si raccomanda la scrupolosa osservanza di quanto comunicato, nonché di eventuali indicazioni stradali poste a riguardo dalle autorità locali.