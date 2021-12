Costiera Amalfitana, sita sud dal 20 dicembre biglietto acquistabile a bordo ma con sovrapprezzo

La Sita Sud, che gestisce il trasporto pubblico in Costiera Amalfitana, si adegua all’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e da quello dei Trasporti Enrico Giovannini. L’ordinanza prevede poi il graduale riavvio delle attività di emissione dei biglietti anche a bordo di metro, autobus, tram e filobus, con la presenza fissa del bigliettaio com’ era una volta. Quindi dal 20 dicembre, sui bus Sita si potranno acquistare i biglietti a bordo con un sovrapprezzo di 50 centesimi. Un vantaggio per tutti sia per i turisti stranieri, che spesso non sanno dove procurarsi il ticket, ma anche per i residenti, in quei casi in cui i biglietti siano terminati nei punti vendita.