Costiera amalfitana, manca il personale medico notturno e si resta molte ore in attesa dell’esito di un tampone

Dobbiamo inevitabilmente segnalare la presenza di alcune problematiche legata all’Ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello. Alla mancanza di personale medico notturno del 118 si aggiunge il problema legato all’impossibilità di processare i tamponi la notte perché il Ruggi di Salerno non effettua tale servizio durante le ore notturne. La conseguenze è che, se un soggetto si reca di sera o di notte per eseguire il tampone dovrà attendere la mattina per avere l’esito con l’assurdità del permanere in ospedale di un paziente presunto positivo al Covid.

Il problema scaturisce dalla circostanza che se un tampone antigenico dà esito positivo, per legge occorre la conferma del tampone molecolare che potrebbe comunque non confermare la positività, ma ovviamente in attesa dell’esito bisognerà attendere i tempi necessari che purtroppo subiscono una sosta forzata durante l’orario notturno con tutte i disagi conseguenti.

In costiera amalfitana ci sono quindi diversi problemi legati al 118 come quello delle poche ambulanze medicalizzate. Ma il problema principale resta indubbiamente la mancanza di medici. Ovviamente non è nostra intenzione attaccare nessuna struttura ospedaliera e nessun medico. Ma è innegabile che ci sia qualcosa che non va e non sappiamo di chi sia la colpa, se del Ruggi di Salerno o della Regione Campania o di altri.

Il dato di fatto però è che mancano i medici per garantire un servizio efficiente. Che poi il problema possa essere politico, di Vincenzo De Luca o di Mario Draghi poco importa. Abbiamo un PNRR, a questo punto crediamo sia giusto e necessario usarlo per il settore sanitario dato il particolare momento storico che stiamo vivendo.