Costiera Amalfitana: ecco i giorni in cui il centro vaccinale sarà chiuso in vista delle festività natalizie. Il responsabile del Centro Vaccinale Costa d’Amalfi, Dr. Carmine Nasta, ha informato i cittadini della Costiera che, in vista delle festività natalizie, il Centro Vaccinale resterà chiuso nei giorni 24 – 25 – 31 dicembre e 1 gennaio.