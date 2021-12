Costiera Amalfitana, disagi per i cittadini: non riescono a telefonare al Centro Vaccinale di Castiglione. Questa mattina alcuni cittadini della Costiera Amalfitana ci hanno spiegato di trovare difficoltà non soltanto nel cercare il numero telefonico e l’indirizzo email del centro vaccinale di Castiglione di Ravello ma, una volta trovato e provato a telefonare, quest’ultimo non squilla.

Insomma, un problema per tutti coloro che vorrebbero chiedere informazioni sulla campagna vaccinale. Intanto, considerata la carenza di vaccino Pfizer in Campania e, di conseguenza, anche a Castiglione, il Dr. Carmine Nasta, Responsabile Centro Vaccinale Costa d’Amalfi, ha fatto sapere che a partire dal 10 dicembre saranno somministrate soltanto prime e terze dosi di vaccino Moderna, mentre le seconde dosi di Pfizer saranno garantite soltanto nei giorni in cui sono state prenotate.

Inoltre, l’accesso sarà consentito soltanto su convocazione.