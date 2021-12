Costiera Amalfitana, covid 19: aumentano ancora i casi nella Divina.

Il bollettino coronavirus del comune di Praiano riporta altre sette persone positive al covid 19, per un totale di 15 positivi. In virtù di quanto sta accadendo la sindaca Annamaria Caso ha provveduto ad emanare apposita ordinanza per la sospensione delle manifestazioni natalizie.

Ad Atrani risultano 8 persone positive al Covid.

La variante Omicron corre veloce incrementando i contagi in tutta Italia. L’invito è quello di evitare assembramenti, indossare le mascherina ed evitare di recarsi a casa di amici e parenti per gli auguri di fine anno.