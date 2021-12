Non solo Erchie a Maiori, che ha spezzato in due la Costiera amalfitana, si susseguono con la pioggia vari eventi franosi a Positano sul Ponte di Nocelle a Tordigliano verso Piano di Sorrento, poi a Ravello a Marmora e verso il Valico di chiunzi poi giunge notizia anche di pietrame a Conca dei Marini verso Praiano . Da pochi minuti sulla strada che conduce a Positano la statale 163 in località conca dei Marini a me subito dopo il saraceno un masso si è staccato dal costone roccioso appoggiandosi sul lato Monte della strada direzione Positano in questo momento sul posto la millenium di Amalfi carabinieri e personale Anas per verificare lo stato dove è caduto questa pietra ed eventualmente chiuderanno la strada o faranno il senso unico alternato non sappiamo ancora l’entità telefonando Ma si tratta di un metro quadrato o forse più di un masso caduto sul lato ovest della carreggiata ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani

Nessuna chiusura di strade e nessun ferito, la situazione è sotto controllo per fortuna

Michele Pappacoda

Foto Raf Anastasio