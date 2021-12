Coronavirus oggi. Rasi, possibile da gennaio in Italia cura con pillola Pfizer

Dopo molnupiravir, la pillola anti Covid Merck, è il turno del farmaco Pfizer: è atteso in Italia a gennaio 2022, avendo già incassato il via libera dell’EMA (Agenzia europea per il farmaco). Le anticipazioni sono di Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Figliuolo, che ha annunciato l’imminente arrivo della nuova cura:

L’EMA ha dato il via libera: il farmaco della Pfizer sembra molto utile rispetto al monlupiravir.

Vediamo di seguito a che punto siamo con le cure disponibili e quali sono le ultime indicazioni UE su durata Green Pass e tempistiche per la terza dose, oltre alle misure di contrasto al virus, dal punto di vista sanitario e normativo.

Il nuovo farmaco prodotto da Pfizer (Paxlovid) può dunque essere utilizzato per il trattamento della Covid-19 nei pazienti adulti che non richiedono ossigeno supplementare ma siano a rischio di progressione verso la malattia grave. Va somministrato il prima possibile dopo la diagnosi, entro 5 giorni dall’inizio dei sintomi. Come si spiega nelle raccomandazioni EMA:

I due principi attivi del medicinale, PF-07321332 e ritonavir, disponibili in compresse separate, devono essere assunti insieme due volte al giorno per 5 giorni.

Quello della cura farmacologica del Coronavirus è un percorso che si snoda in parallelo alla campagna vaccinale, pensato soprattutto per arginare il potere dirompente della variante Omicron in termini di trasmissibilità. D’altro canto, da solo il vaccino non basta, in base a quanto ritiene il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).