Coronavirus, nuovo boom di contagi in Italia: 4mila casi solo in Veneto, allarme anche in Lombardia. Ne parla Mauro Evangelisti in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Il Mattino.

Un altro balzo, sopra quota 21mila casi positivi nelle ultime 24 ore. E il Veneto, dove è stata superata quota 4mila, sono stati cancellati tutti gli eventi di Capodanno. Certo, per avere un quadro completo dovremo aspettare che si esauriscano gli effetti dell’anomalia del giorno festivo a metà settimana (l’8 dicembre) ma è innegabile che la pandemia sia in una fase delicata. Anche il numero dei decessi ha visto un assestamento verso l’alto, attorno a quota 100 (ieri 96 morti per Covid) mentre il tasso di positività dei tamponi eseguiti (3,4 per cento) è una conferma che il virus sta circolando in modo sostenuto. Eppure, nonostante il fiume dei contagi si stia ingrossando, ieri sul fronte dei ricoveri non c’è stato l’incremento che si poteva temere: i posti letto occupati da pazienti Covid in tutto il Paese sono solo 58 in più rispetto al giorno precedente. Di questi, 2 in terapia intensiva. Non solo: se si esaminano i dati su base settimanale, si verifica che comunque l’incremento è costante, sempre tra il 20 e il 30 per cento, senza sostanziali differenze nell’ultimo mese. Anche questa, in fondo, è una anomalia, perché nelle precedenti ondate c’erano accelerazioni improvvise, poi quando cominciava la decelerazione era progressiva. In questo caso stiamo viaggiando a una velocità immutata, che ci consente di essere in una situazione di privilegio rispetto praticamente a tutte le altre nazioni con cui confiniamo, ma che comunque non ci porta in zona di sicurezza.



DIFFUSIONE L’altro fattore di incertezza è rappresentato dalla disomogeneità della diffusione dei casi da Regione a Regione. Si conferma il vento da Est: l’impennata dei contagi era cominciata in Friuli-Venezia Giulia, che anche ieri ha segnato 765 positivi, un dato altissimo se si tiene conto che ha un quinto degli abitanti del Lazio, dove con la stessa incidenza si registrerebbero 3.800 casi invece dei 1.745 di ieri. Ora il tornado ha raggiunto Veneto e Lombardia: entrambe le Regioni sono sopra i 4.000 casi, con la differenza che la prima ha 4,9 milioni di abitanti, la seconda 10. In sintesi: se nei prossimi giorni l’incremento dei contagi anche in Lombardia guadagnerà la stessa forza di quella del vicino Veneto, potrà contare fino a 8.000 positivi in un giorno. In Veneto comunque stanno correndo ai ripari: a Venezia, Padova, Treviso e Belluno annullati gli eventi di fine anno nelle piazze. «Non ci sono le condizioni, sarebbe stato da irresponsabili anche solo pensarlo», dice l’assessore veneziano Simone Venturini a proposito dei fuochi in Bacino San Marco. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ieri ha annunciato la cancellazione dello spettacolo pirotecnico di Capodanno e del falò della Befana. Per ora è sotto controllo la situazione in Emilia-Romagna, anche se proprio ad Est ha le province con l’incidenza più alta: Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini oscillano tutte tra i 250 e i 370 casi ogni centomila abitanti, un dato ben più alto della media nazionale che oggi è a 180 (per avere un paragone, Roma è a 190, la provincia con l’incidenza più alta in Italia è sempre Trieste, a 616).

Più a Sud la situazione è meno grave, ma c’è preoccupazione in Calabria (che da domani è in fascia gialla) e in Sicilia, dove il numero dei casi sta aumentando. Sul fronte dei ricoveri c’è un doppio ragionamento da fare: rispetto all’11 dicembre del 2020, dunque un anno fa, la situazione è migliore. Allora avevamo 28.562 pazienti Covid in area medica e 3.265 nelle terapie intensive, ieri erano rispettivamente 6.539 e 818. Come dire: nonostante che, a differenza dell’anno scorso, tutto sia aperto, abbiamo un quarto dei malati di dicembre 2020. Grazie ai vaccini. Altro dato: l’11 dicembre 2020 furono ricoverati in terapia intensiva 208 pazienti Covid, ieri 76. Ciò che invece preoccupa è la tendenza: comunque, di settimana in settimana, c’è un incremento. Rispetto a un mese fa i posti letto occupati per Covid sono aumentati del 90 per cento, anche se siamo ancora distanti, per fortuna, dalla saturazione.



INCOGNITE Ultimo elemento che impone prudenza: l’avanzata della variante Omicron. Ieri il Lazio ha notificato un altro caso, un contatto del militare nigeriano trovato positivo all’aeroporto di Fiumicino. Anche per questo il segretario del Pd, Enrico Letta, è tornato a parlare di proroga dello stato di emergenza (scade il 31 dicembre): «Credo che se il Governo deciderà di prorogare lo stato di emergenza, noi dobbiamo sostenerlo perché gli italiani vogliono sentirsi sicuri e in gioco non c’è la tifoseria politica ma la difesa della salute e la scelta tra la vita e la morte».