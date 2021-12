Coronavirus e campagna vaccinale: in Italia 5,6 milioni di persone ancora senza prima dose. La campagna vaccinale in Italia continua a ritmo serrato, soprattutto sul fronte delle terze dosi, al fine di arginare l’aumento dei casi registrato nell’ultimo periodo a causa della variante Omicron. Ma sono ancora oltre 5,6 milioni gli italiani che non hanno fatto nemmeno la prima dose.

Il dato dei non vaccinati si evince dalla lettura del report settimanale del governo sui vaccini, nell’aggiornamento del 24 dicembre. Dal documento emerge che – senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni – 5.683.275 persone non hanno fatto la prima dose di vaccino anti-Covid.

In termini assoluti, il numero più alto di non vaccinati è tra i 40-49 anni (1.221.454) e tra i 50-59 anni (1.038.570). In termini percentuali, è invece tra i 12-19enni che c’è la fetta più ampia, ossia il 18,47%, che corrisponde a 854.716 persone su una platea di 4.627.514.

Intanto, sempre considerando i dati aggiornati al 24 dicembre, sono oltre 154mila le prime dosi di vaccino somministrate nell’ultima settimana, con una media di oltre 22mila al giorno.

Nel complesso nell’ultima settimana sono state somministrate oltre 500mila dosi di vaccino al giorno. E se si guarda ai più piccoli, sono oltre 151mila i bimbi tra i 5 e gli 11 anni che hanno fatto la prima dose di vaccino. Si tratta di circa il 4,13% del totale della popolazione appartenente alla fascia d’età 5-11 anni.

Le dosi complessivamente inoculate dall’inizio della campagna vaccinale sono 108.189.004.

