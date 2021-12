Coronavirus: 5 nuovi positivi a Meta, salgono a 49 i casi attuali. Ad informare i cittadini di Meta, in Penisola Sorrentina, sono stati direttamente il Sindaco, Giuseppe Tito, ed il Cons. Delegato Corrado Soldatini, tramite un post pubblicato sulle loro pagine Facebook.

Buona giornata aggiornamenti Covid19. al 27/12/2021 ore 8.00

Registriamo 5 nuove positività:

1 donna di 16 anni convivente di nucleo con positivi,

1 uomo di 29 anni,

1 donna di 25 anni,

1 uomo di 31 anni,

1 uomo di 21 anni

Attualmente sul nostro territorio risulterebbero quindi 49 casi positivi al CoVid-19

Per tutti gli aggiornamenti relativi a:

▪️Situazione Vaccini

▪️Aggiornamenti Ambulatorio Vaccinale

▪️Dati CoVid sul nostro territorio

▪️Prenotazione vaccini

Seguici su https://www.covidmappenisolasorrentina.org

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid , consigliamo nel dubbio di procedere alle verifiche tramite test presso farmacie convenzionate

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17