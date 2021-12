Coronavirus: 25 nuovi positivi a Positano, il totale dei casi sale ad 85. Riportiamo di seguito l’aggiornamento covid-19 del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana:

Attualmente risultano ottantacinque persone positive al covid-19.

Oggi risultano venticinque casi di positività.

Si registra purtroppo, anche sul nostro territorio, un aumento di contagi, in linea con la media nazionale e con quanto sta accadendo in tutta la Campania.

Grazie all’effetto dei vaccini, tutte le persone contagiate mostrano solo lievi sintomi.

In questo periodo di festività, si raccomanda a tutti i cittadini di rispettare le regole e a non abbassare la guardia.

