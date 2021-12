Coronavirus: 20 nuovi positivi a Tramonti. L’amministrazione comunale di Tramonti, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini che sono stati riscontrati sul territorio 20 nuovi casi di positività al COVID-19, di cui 12 sintomatici.

“Tra i nuovi positivi non solo cittadini legati ai precedenti contagi ma anche diversi nuclei familiari nuovi.

Il COC comunale è al lavoro per predisporre i tamponi per i contatti diretti, che saranno somministrati nei prossimi giorni.

Purtroppo questi giorni festivi hanno portato con sé le conseguenze delle riunioni familiari ed extra-familiari.

Siamo alla quarta ondata, in una nuova emergenza epidemiologica dovuta all’aggressività della variante Omicron.

Occorre evitare le occasioni di assembramento, indossare la mascherina quando si sta al di fuori del proprio nucleo familiare e disinfettare frequentemente le mani.

Nell’invitare la cittadinanza a tenere alta l’attenzione, vogliamo incoraggiare chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

Vogliamo altresì ricordare ai cittadini positivi al Covid di raccogliere i sacchetti della differenziata in un unico sacco nero che verrà ritirato a domicilio ogni settimana dagli operatori previa telefonata.

NB. Il numero dei deceduti è aggiornato all’inizio della pandemia, quello dei guariti alla quarta ondata”.