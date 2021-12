Coronavirus: 14 nuovi casi positivi ad Agerola. Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo alla data odierna 14 nuovi casi positivi, tutti asintomatici.

Come evidenziato nel bollettino di ieri, il nostro territorio è oggetto di una nuova ondata di contagi e riflette il trend epidemiologico in Regione Campania e in Italia. Anche in queste ore stiamo profondendo ogni sforzo nelle attività di monitoraggio, tracciamento e di supporto ai concittadini positivi al Covid-19, inclusi i casi accertati da tampone antigenico effettuato presso le farmacie.

Vanno messi in campo responsabilità e rigore. Le misure di precauzione sono indispensabili per la tutela della salute nostra e dei nostri cari. Limitare i contatti in queste giornate di festività natalizie, anche e soprattutto in ambiti familiari, è la misura più importante di contrasto al diffondersi del virus.

Forza, Agerola!