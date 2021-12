Coronavirus: 1 guarito e 3 nuovi casi positivi ad Agerola.

Da comunicazioni ufficiali trasmesse dalle autorità sanitarie registriamo 1 cittadino guarito e 3 nuovi casi positivi, riconducibili a contatti stretti di casi positivi accertati nei giorni scorsi, già in isolamento domiciliare.

La crescita del contagio in Regione Campania e in Italia è molto preoccupante. L’aumento dei casi positivi anche ad Agerola deve indurre ognuno di noi a non abbassare la guardia.

Continuiamo a rispettare le tre semplici regole (mascherina, igiene delle mani e distanziamento), evitiamo situazioni di assembramento, prestando particolare attenzione anche ai contatti in famiglia. Il vaccino resta l’arma più efficace di contrasto al virus.