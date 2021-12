Corbara, situazione Covid19 tranquilla con solo 4 contagiati ed una scuola media in quarantena, un paese che d’ inverno sta in “attesa” da come dicono anche gli abitanti attraverso il nostro reportage. Sono migliorate le condizioni della strada che prima era dissestata grazie ai lavori. Un paese che vive sul famoso pomodoro di Corbara e sul transito turistico della Costiera Amalfitana perché da qui si accede a Tramonti, Ravello e inizia il giro della Costiera Amalfitana.