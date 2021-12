Corbara, caos al centro vaccinale per mezza Costiera amalfitana

Centro vaccinale di Corbara. C’è mezza costiera. Non richiedono prenotazione. Purtroppo a Castiglione ( l ‘Ospedale Costa d’ Amalfi a Castiglione di Ravello, ndr) la chiedono e le convocazioni non seguono un ordine logico. Poi ci sono i casi personali, casistiche disparate, persone con seconda dose ad aprile e con green scaduto, anziani (moltissimi). Non è poi concepibile che a Castiglione non si vaccini h24, soprattutto in questi giorni di festa dove le persone potrebbero avere più tempo, i ragazzi anche di notte … la conferenza dei sindaci ha delle responsabilità, gli amministratori hanno responsabilità. La costiera non sia sempre la solita passerella delle occasioni di festa.

Da post Facebook di Giovanni Lucibello per far capire che succede in Campania