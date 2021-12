Continuano ad aumentare i contagi in penisola sorrentina, soprattutto nei bambini

Continua ad aumentare in questi giorni il numero dei positivi al Covid in penisola sorrentina. E sono sempre di più i casi tra i bambini come evidenziano i dati diffusi da alcune amministrazioni del comprensorio.

Dal Comune di Piano di Sorrento fanno sapere che “nel periodo dal 12 al 15 dicembre sono stati effettuati 392 tamponi. Tre concittadini sono guariti e sette risultano positivi al Covid; di essi, uno presenta sintomi e tre fanno parte di nuclei familiari con soggetti già positivi. Attualmente i concittadini positivi al Covid sono pertanto complessivamente 56. Dei 56 positivi fanno parte due alunni del plesso scolastico sede di Mortora, due alunni del plesso scolastico sede “Massa” e tre alunni ed una docente del plesso scolastico sede “Amalfi”.

A Meta ieri riscontrate nove nuove positività tra le quali un bambino di 7 anni convivente di nucleo familiare di positivi che non frequenta plessi scolastici nel Comune. C’è anche un altro bimbo di appena un anno. “Attualmente – fanno sapere dall’amministrazione – sul nostro territorio risulterebbero quindi 57 casi positivi al CoVid-19”.

Sempre ieri a Massa Lubrense sono arrivati i risultati dei test che hanno evidenziato la positività di altre nove persone al tampone molecolare. “Sono asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare – fanno sapere dal Comune -. Cinque risultano, invece, essere guariti. Ad oggi sul nostro territorio ci sono 68 nostri concittadini risultati positivi al CoViD-19. Dei positivi di oggi 3 sono alunni dell’Istituto Comprensivo Pulcarelli risultati dal tracciamento eseguito negli ultimi giorni”.

Le altre amministrazioni della costiera sorrentina non rendono noti, invece, i dati per fasce di età. Ad oggi risultano 41 positivi a Vico Equense e 30 a Sorrento con dati aggiornati in entrambi i casi al 10 dicembre. A Sant’Agnello, il 13, erano in 18 i contagiati. Il totale nei sei Comuni peninsulari sale così a 270.