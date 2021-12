Continua inarrestabile il cammino del Massa Calcio: chiuso l’anno da capolista imbattuto.

Continua inarrestabile il cammino del Massa calcio che chiude l’anno da capolista imbattuta e, approfittando dello stop del Positano e della mezza battuta d’arresto del Capri, porta il suo vantaggio sulla seconda a più dodici. Pur vittorioso 4 a 1 a Gragnano sul Sant’Aniello quest’oggi l’undici di mr Aiello non ha

disputato una gran partita. Buono l’approccio alla gara, subito in vantaggio su rigore con Marino e un paio di buone occasioni sprecate hanno fatto si che le cose si mettessero su un binario tranquillo, ma col passare del tempo la troppa sicurezza ha permesso ai giallo blu locali di prendere possesso del centro campo e imbastire alcune azioni pericolose. Mestiere e mira sbagliata da parte degli avanti locali hanno permesso di evitare che la partita imboccasse strade pericolose. Da applausi la conclusione a volo di Marino per il raddoppio. Un rigore per un mani di capitan D’Esposito fa riaprire le speranze gragnanesi, ma Vacca e ancora Marino spengono ogni velleità nel finale. La dirigenza, guidata dal Presidente De Gregorio, coglie l’occasione per augurare un buon Natale e un prospero anno nuovo dando appuntamento a tutti per sabato 8 gennaio quando alla ripresa del campionato al “Cerulli” di Massa Lubrense sarà di scena lo Striano.