Continua imperterrito il cammino del Massa calcio. A farne le spese quest’oggi è stata la compagine del San Sebastiano. Un 5 a 0 che non ammette repliche.

Un parziale di 4 reti segnate nel primo tempo permette all’undici nerazzurro di gestire al meglio i secondi quarantacinque minuti. Subito aventi con capitan D’Esposito, bravo ad infiltrarsi nella difesa ospite e a scaraventare in rete il vantaggio dopo soli sette minuti.

L’uno-due al 23° e 24° di Marino e Vanacore porta tranquillità al risultato e guida le sorti della gara su binari di gestibilità assoluta. Mastellone, a segno per il poker, chiude il primo tempo. La ripresa ha solo da segnalare la rete della manita messa a segno da un Vacca in crescendo di forma. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità, la società ha avuto il piacere di avere la presenza in campo di Bartolo, sperando di fargli fatto passare un bel pomeriggio all’insegna dello sport. Tutta la squadra si è stretta al suo fianco regalandogli una maglietta firmata ed una sciarpa con i colori sociali. Grazie Bartolo e che il Signore ti benedica.