Amalfi ( Salerno ) . Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, nessun passo avanti su Annamaria Caso. Si parla di frizioni fra Ravello e Cetara. Non si riesce a sapere molto, visto che non c’è tanta trasparenza in questo organo, con riunioni che avvengono spesso in chat, e nessun atto ufficiale , ma purtroppo la candidatura di Annamaria Caso, sindaco di Praiano, prima donna sindaco della Costiera amalfitana, avrebbe trovato tante resistenze. Ancora legata a schemi antiquati secondo alcuni osservatori , con il PD che la fa da padrone con De Luca Governatore della Regione Campania che monitora la situazione, ma non è maggioranza assoluta. Senza testa e senza anima questa Conferenza dei Sindaci, in questo momento cruciale per la “ricostruzione” con i fondi PNRR da gestire e la possibilità di rinnovare anche le strategie per il turismo e la mobilità. Un organismo di fatto, non riconosciuto istituzionalmente da nessuna parte, eppure anche il valore simbolico di una presidenza creerebbe problemi. Ricordiamo che oramai saranno un paio d’anni che di fatto è acefala, con il vice Luigi Mansi, sindaco di Scala, che ne fa di fatto la reggenza, e con la presenza e iper attività del solo sindaco di Minori Andrea Reale che ha mostrato di essere un punto di riferimento per la sanità e il Covid, tutto il resto è fuffa al momento, scusate il termine, ma quando ci vuole ci vuole.