Conferenza dei sindaci Costa d’ Amalfi, il sindaco di Cetara Della Monica “Nessun tipo di contrasto, cerco di mediare. Si deciderà a breve”

Conferenza dei sindaci Costa d’ Amalfi, il sindaco di Cetara Della Monica “Nessun tipo di contrasto, cerco di mediare”. Non vi sono contrasti con il sindaco di Ravello Paolo Wuilleumier, come sostengono voci di corridoio, a dirlo è lo stesso primo cittadino Della Monica. Della Monica, sempre secondo voci, era il primo candidato come presidente della conferenza dei sindaci della Costa D’ Amalfi, successivamente è uscito il nome di Annamaria Caso, sindaca di Praiano, prima donna sindaco della Costiera amalfitana. Intanto l’unico ente, anche se non istituzionalmente riconosciuto, che rappresenta la Costiera amalfitana è ancora senza presidente . “La prossima volta che ci vediamo si deciderà, ringrazio i tanti colleghi che hanno avuto stima nei miei confronti. Luigi Mansi ha giustamente detto che dopo aver dato tanto è il momento di fare il nuovo presidente, è una cosa normale, la prossima volta sicuramente decideremo, non vi è alcun tipo di contrasto con Wuilleumier che stimo ”

Abbiamo mandato un messaggio al sindaco di Cetara che ci ha risposto dicendo che non ci sono frizioni, il sindaco di Ravello non ha risposto al messaggio, forse non lo ha letto. Sicuramente nessuno dirà che vi sono contrasti, però qualcuno ci deve spiegare perchè non si trova la quadra, speriamo prima della fine dell’anno…