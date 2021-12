Si prolunga il Concorso “Natale a Positano 2021”

Il Concorso “Natale a Positano 2021” si prolunga!

Avete tempo fino al 31 Dicembre per inviare il vostro scatto natalizio. Decorazioni, addobbi, luci, momenti e manifestazioni, tutto ciò che viviamo in questi giorni di festa.

Inviate il vostro scatto a prolocopositano@gmail.com

BANDO DI PARTECIPAZIONE E REGOLAMENTO –

✍.E’ indetta la I Edizione del Concorso fotografico “Natale a Positano 2021”

🎄.Il presente concorso fotografico è promosso dalla Proloco Positano nell’ambito della programmazione natalizia 2021 presentata dal Comune di Positano.

✨.Il concorso ha lo scopo di illustrare e valorizzare Positano durante il periodo natalizio, attraverso scatti che possano far emergere gli angoli più nascosti o gli scorci più caratteristici del nostro territorio. Luci, decorazioni, colori, addobbi: tutto ciò che impreziosisce Positano in queste giornate di festa. Dai paesaggi all’arte culinaria, manifestazioni e prospettive, immortalando soggetti o momenti salienti, il tutto arricchito con un pizzico di fantasia!

🎀.La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti gli appassionati della fotografia, senza limiti di età o residenza. Sono esclusi i fotografi professionisti. E’ possibile partecipare con un solo scatto, senza l’utilizzo di filtri o modifiche.

💻.Per partecipare, inviare la foto all’indirizzo mail prolocopositano@gmail.com con l’indicazione dell’autore partecipante nel testo della mail entro il giorno 31 dicembre 2021. Tra tutte le foto ricevute, esperti professionisti selezioneranno n. 30 foto che verranno stampate ed esposte presso la sede dell’Ufficio Turismo di Positano fino al 6 Gennaio, giorno in cui si terrà la premiazione finale, con la presenza di una giuria tecnica.

…Diamo inizio agli scatti!📸