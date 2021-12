Conca dei Marini, mercoledì 15 dicembre interruzione di energia elettrica. Ecco le zone interessate

Conca dei Marini. Mercoledì 15 dicembre 2021, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, l’energia elettrica verrà interrotta per consentire l’effettuazione di lavori sugli impianti. Ecco le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

– Via Acquarola da 2 a 6, da 88 a 90, 5, 5 bis, 9, 15, 69, sn

– SS Statale 163 58, 49, 53, da 57 a 71, sn

– SS Statale 366 35, sn

– SS Statale 163 69

– Via panoramica sn

– Via Piedicampo sn

– Via Sciuscella 60

– Via Nazionale sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattiva, pertanto si invita la cittadinanza a non commettere imprudenze e comunque a non utilizzare gli ascensori.