Comune di Sanza – diocesi di Teggiano-Policastro, Cav. N. H. don Attilio De Lisa: Signore Gesù grazie della benedizione a questa Famiglia, donale la tua pace

Auguri di un Santo Natale 2021 ed un Felice Anno nuovo 2022. Che la nascita di Gesù Bambino del 25 dicembre porti Gioia, Pace e Serenità a tutti.

Infatti è avvenuta la benedizione di questa Famiglia da parte del Parroco a nome del Vescovo Mons. Antonio De Luca

Tutto avvenuto domenica 12 dicembre 2021 alle ore 17.00 dopo avviso ricevuto e anche con l’assenza di Sua Eccellenza per imprevisti che non permettevano di esserci è stato delegato al suo posto il Parroco don Giuseppe Spinelli per l’avvenuta Benedizione della nuova abitazione in Via Portello n. 14 del Cav. N. H. don Attilio De Lisa (Famiglia con eredi figli Rocco e Vincenzo presenti) e tutto è andato a Buon Fine ricevendo anche la Benedizione da lontano con messaggio da parte del Vescovo Mons. Antonio De Luca di cui il Cavaliere De Lisa ringrazia apertamente per la disponibilità di sempre sia il Parroco che il Vescovo insieme al Segretario personale Padre Enzo Rispi Parroco di San Rufo.

Inoltre c’è stata anche la Benedizione della Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R. con tutti i riconoscimenti ricevuti compreso gli stemma fuori e dentro casa.

Inoltre a livello locale sono stati portati i saluti dal prof. Antonio Landi di Giffoni sei Casali attuale Presidente Provinciale Federazione di Salerno e di recente eletto Presidente Nazionale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci che per impegni istituzionali assente e il Sottoscritto in veste di Presidente della sezione A.N.C.R. di Sanza (Sa) e Consigliere Provinciale affidato Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento fino alle diocesi di Vallo della Lucania e Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo della Regione Basilicata.

In casa il Parroco ha constatato la presenza di foto-Benedizione-riconoscimenti da parte di tre Sua Santità Papa (San Giovanni Paolo II-Karol Wojtyla, emerito Benedetto XVI-Joseph Ratzinger e Francesco-Jorge Mario Bergoglio) oltre ad esserci foto con avvenimenti insieme al Vescovo, al Parroco, all’Arciconfraternita Santa Maria della Neve Madonna del Cervato con il Santuario diocesano sul Monte Cervati nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni e alla Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario.

Le Autorità locali invitate e assenti sono state: Sindaco Primo Cittadino dottor Vittorio Esposito, Comandante o chi ne fa le veci della stazione dei Carabinieri che fa riferimento al Comando Compagnia Sapri e Capo della Polizia Municipale oltre assenti i Priori delle Confraternite locali di cui il Sottoscritto Confratello e sottolineando negli anni addietro per tre anni Consigliere della Madonna del Cervato e sei anni Segretario del Consiglio Direttivo della Confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario (15 anni componente del Comitato Feste parrocchiali).

Dal Sottoscritto in veste di Referente diocesano del Vescovo alla Formazione della Cultura Sociale, Referente del Parroco presso gli uffici diocesani e Cavaliere dell’Ordine Equestre Pontificio di San Silvestro Papa della Sata Sede – Vaticano con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica oltre ad essere insignito Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana facendo riferimento al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno, Cavaliere Templare Confraternita “Ugone dei Pagani” con il Gran Priore Fr Francesco Russo, Cavaliere ereditario nobiliare di San Giorgio di Borgogna detta della Franca Contea, dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere con limitazioni dell’ASL Salerno con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie e da 4 anni-prossimi 4 anni Presidente sezione A.N.C.R. di Sanza-Consigliere Provinciale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno affidato Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento (Diploma di fedeltà al Cav. Attilio De Lisa ottenuto per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza da garantirgli anche la Presidenza Onoraria futura).

Infine la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.