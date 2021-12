Comune di Sanza: dal Cav. Attilio De Lisa gli auguri al prof. Antonio Landi eletto Presidente Nazionale Associazione Nazionale Combattenti e Reduci

In veste di Presidente A.N.C.R. sezione di Sanza della diocesi di Teggiano-Policastro con Diploma di fedeltà ottenuto per alti meriti acquisiti nell’organizzazione e nell’assistenza e Consigliere Provinciale Federazione di Salerno Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento insieme al Direttivo e ai 70 Soci Tesserati.

I delegati al XXXI Congresso Nazionale dell’A.N.C.R. rappresentati dalle Federazioni delle provincie d’Italia riuniti a Pratodal 2 al novembre in questo anno 2021 celebrativo del Centenario della Traslazione del Milite Ignoto all’Altare della Patria hanno riaffermato il loro stretto legame con tutti coloro che hanno rappresentato il Tricolore Italiano nei diversi conflitti ai quali l’Italia ha preso parte.

Ad oltre cento anni dalla costituzione dell’A.N.C.R., onorano tutti i dirigenti che hanno reso possibile la continuità associativa e ringraziamo il Presidente Onorario Armando Sicilia e salutano il Presidente Gino Gheller nominato Presidente Emerito nel ricordo del compianto Presidente Commaendatore Sergio Paolieri del quale hanno celebrato l’esempio associativo.

XXXI CONGRESSO NAZIONALE A.N.C.R. ELEZIONI

La seconda giornata del XXXI Congresso Nazionale A.N.C.R. ha visto susseguirsi al microfono numerosi Presidenti di Federazione prima che si procedesse con le operazioni di voto.

Alle ore 18,45 si sono concluse le operazioni di voto e, al termine dello spoglio delle schede, il Presidente Piredda ha dato lettura all’assemblea dei risultati: con 75 voti a favore, 3 schede bianche e 38 voti alla lista antagonista del Gen. Campus è risultata eletta la lista del Prof. Antonio Landi, Presidente della Federazione di Salerno, che è quindi il nuovo Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ed al quale auguriamo buon lavoro!

Inoltre dal Sottoscritto anche Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana di riferimento al Presidente della Repubblica Italiana arriva il pieno sostegno al nuovo Presidente Nazionale A.N.C.R. come lo sostiene da 4 anni a livello Provinciale e lo farà per il prossimo futuro sperando in un riconoscimento anche oltre.

Infine da Cattolico cristiano praticante la vicinanza di sempre alla Parola del Signore Gesù (Via,Verità e Vita) e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana, alla Giustizia e alle Forze Armate.