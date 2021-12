Com’è nata la tombola napoletana? Hanno oramai preso ufficialmente il via le festività natalizie e, con loro, la tombola. Tradizione vuole, infatti, che ci si riunisca per passare insieme il tempo e giocare ad alcuni giochi tipici della tradizione natalizia, di cui la tombola è sicuramente la più nota, il gioco natalizio per eccellenza del Sud Italia.

Ma come è nata?

La tombola può essere considerata figlia del lotto che, pur essendo nato a Genova nel 1539 si diffuse rapidamente a Napoli agli inizi del Settecento. Proprio il lotto fu motivo di scontro tra il re Carlo III di Borbone e il frate domenicano Gregorio Maria Rocco. Il monarca voleva legalizzarlo poiché, se avesse continuato ad essere clandestino, avrebbe sottratto molti introiti alla corona. Il frate invece non era d’accordo, ritenendo il gioco immorale ed un inutile diletto per il popolo.

Alla fine si giunse ad un compromesso: il gioco del lotto fu legalizzato, ma non era possibile giocarlo nelle festività natalizie per non distrarre i fedeli dalle preghiere. Subito il popolo partenopeo si ingegnò e fece di necessità virtù: fu così che nacque la tombola.

Il gioco della tombola è basato sull’estrazione di 90 numeri che vengono rinchiusi nel “panariello”, un piccolo contenitore di vimini, e disegnati sulle cartelle. Ed è proprio dalla forma cilindrica del pezzo di legno dove è impresso il numero e dal rumore che questo fa nel cadere sul tavolo dal panariello, che una volta aveva la forma del tombolo, che deriva il nome tombola.

Ai novanta numeri del gioco furono dati significati diversi, che variano da regione a regione; quelli della tombola napoletana sono quasi tutti allusivi e talvolta scurrili.



Ecco di seguito i numeri e il loro significato:

1 L’Italia

2 ‘ A criatura (il bimbo)

3 ‘A jatta (il gatto)

4 ‘O puorco (il maiale)

5 ‘A mano (la mano)

6 Chella che guarda ‘nterra (organo sessuale femminile)

7 ‘A scuppetta (il fucile)

8 ‘A maronna (la madonna)

9 ‘A figliata (la prole)

10 ‘E fasule (i fagioli)

11 ‘E surice ( i topi)

12 ‘E surdate ( i soldati)

13 Sant’ Antonio

14 ‘O mbriaco (l’ubriaco)

15 ‘ O guaglione (il ragazzo)

16 ‘O culo (il deretano)

17 ‘A disgrazia (la disgrazia)

18 ‘O sanghe ( il sangue)

19 ‘ A resata (la risata)

20 ‘A festa (la festa)

21 ‘A femmena annura (la donna nuda)

22 ‘O pazzo (il pazzo)

23 ‘O scemo (lo scemo)

24 ‘E gguardie (le guardie)

25 Natale

26 Nanninella (diminuitivo del nome Anna)

27 ‘ O cantero (il vaso da notte)

28 ‘E zzizze (il seno)

29 ‘O pate d”e criature (organo sessuale maschile)

30 ‘E palle d”o tenente ( le palle del tenente- riferito all’organo sessuale maschile)

31 ‘O padrone ‘ e casa (il proprietario di casa)

32 ‘O capitone (il capitone)

33 Ll’anne ‘ e Cristo (gli anni di Cristo)

34 ‘A capa (la testa)

35 L’aucielluzzo (l’uccellino)

36 ‘ E castagnelle ( sorta di petardi )

37 ‘O monaco (il frate)

38 ‘E mmazzate (le botte)

39 ‘A funa ‘nganna (la corda la collo)

40 ‘A paposcia (ernia inguinale)

41 ‘O curtiello (il coltello)

42 ‘O ccafè (il caffè)

43 ‘A femmena ‘ncopp” o balcone (la donna al balcone)

44 ‘E ccancelle (il carcere)

45 ‘O vino (il vino)

46 ‘E denare (i denari)

47 ‘O muorto (il morto)

48 ‘O muorto che parla (il morto che parla)

49 ‘O piezzo ‘ e carne (il pezzo di carne)

50 ‘O ppane (il pane)

51 ‘O ciardino (il giardino)

52 ‘A mamma (la mamma)

53 ‘O viecchio (il vecchio)

54 ‘O cappiello (il cappello)

55 ‘A museca (la musica)

56 ‘A caruta (la caduta)

57 ‘O scartellato (il gobbo)

58 ‘O paccotto (liimbroglio)

59 ‘E pile (i peli)

60 Se lamenta (si lamenta)

61 ‘O cacciatore (il cacciatore)

62 ‘O muorto acciso (il morto ammazzato)

63 ‘A sposa (la sposa)

64 ‘A sciammeria (la marsina)

65 ‘O chianto (il pianto)

66 ‘E ddoie zetelle (le due zitelle)

67 ‘O totano int”a chitarra (il totano nella chitarra)

68 ‘A zuppa cotta (la zuppa cotta)

69 Sott’e’ncoppo (sottosopra)

70 ‘O palazzo (il palazzo)

71 L’ommo ‘e merda (l’uomo senza princìpi)

72 ‘A meraviglia (la meraviglia)

73 ‘O spitale (l’ospedale)

74 ‘A rotta (la grotta)

75 Pullecenella (Pulcinella)

76 ‘A funtana (la fontana)

77 ‘E diavule (i diavoli)

78 ‘A bella figliola (la bella ragazza)

79 ‘O mariuolo (il ladro)

80 ‘A vocca (la bocca)

81 ‘E sciure (i fiori)

82 ‘A tavula ‘mbandita (la tavola imbandita)

83 ‘O maletiempo (il maltempo)

84 ‘A cchiesa ( la chiesa)

85 Ll’aneme ‘o priatorio (le anime del purgatorio)

86 ‘A puteca (il negozio)

87 ‘E perucchie (i pidocchi)

88 ‘E casecavalle (i caciocavalli)

89 ‘A vecchia (la vecchia)

90 ‘A paura (la paura)