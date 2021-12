Capri è da morire, allestimenti abusivi di Natale in piazza arrivano i carabinieri

Come riporta “Caprinews”. Il led wall di sei metri per tre, posizionato da più di una settimana in Piazzetta a due passi dal Municipio per veicolare messaggi pubblicitari e istituzionali pubblici e privati, compresi lo spot ufficiale di Capri e le locandine di eventi natalizi, sarebbe abusivo in quanto privo delle autorizzazioni. E’ quanto ravvisano i carabinieri della stazione di Capri che, nell’ambito di indagini sulla vicenda, hanno emesso un verbale di accertamento di violazione amministrativa a carico della titolare della società che ha installato il maxi schermo. Il led wall occupa il suolo pubblico in un’area in concessione per altro utilizzo, non risulta rilasciata autorizzazione paesaggistica e non risultano pagate le tasse sulla pubblicità. Sulla base del comma 5 dell’articolo 58 del nuovo regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria, è prevista la rimozione d’ufficio da parte del Comune. Proseguono gli accertamenti degli inquirenti per quanto riguarda gli eventuali profili di carattere penale.