CITTA DI PIANO.MESSA DI MEZZANOTTE al teatro delle Rose.

MESSA DI MEZZANOTTE della Parrocchia di Mortora al teatro delle Rose

pre-registrazione secondo le norme covid-19 per la partecipazione alla Messa della Notte di Natale della Parrocchia di Mortora presso il teatro delle Rose, al sito https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3zOFH9iyYs84qAVkzCnnRHeEO3U2VRezTEDoeDhsE5lKPGg/viewform

Benvenuto,

se hai aperto questa pagina è perchè vuoi partecipare alla Messa di Mezzanotte della parrocchia di Mortora, noi vorremo subito dirti che non vediamo l’ora di celebrare con te la gioia del Natale.

Ti chiediamo di compilare questo modulo, non per prenotare un posto, ma semplicemente per facilitare la raccolta dei dati che per legge il teatro deve esigere.

Compilando questo modulo ci aiuterai a guadagnare tempo all’ingresso presentandoti direttamente la banco “Registrati“, per confermare la tua presenza.

Ti ricordiamo che, in ottemperanza al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021, all’interno della zona bianca, dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 l’accesso in Teatro sarà consentito solo previa esibizione di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (Super Green Pass o Green Pass rafforzato), oppure di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute di esenzione o esclusione dalla campagna vaccinale, e documento di identità.