Christmas Meta 2021: Oggi e sabato mercatini, corso di Pasticceria e show coocking nella splendida Piazza Casale

Christmas Meta 2021: continua il ricco programma delle manifestazioni natalizie. L’Amministrazione Comunale di Meta, in Penisola Sorretina, guidata dal Sindaco Giuseppe Tito, ha stilato un ricco programma di manifestazioni natalizie per questo Natale 2021, con la collaborazione della Pro Loco Terra delle Sirene e dei Commercianti metesi e la Città Metropolitana di Napoli . Davvero meravigliosa la città di Meta quella che apre alla Costa di Sorrento ed è probabilmente il paese rimasto più integro dal punto di vista architettonico, vi consigliamo di visitare anche l’interno del paese , portoni antichi, vicoli, la meraviglia di Piazza Casale oggi e domani Corso di pasticceria Napoletana e Show cooking

Ecco il programma completo dei prossimi giorni

Giovedì 16 dicembre

dalle ore 17.00 – Piazza Casale

“Mercatini di Natale”

stand e mercatini

ore 19.00

Corso di pasticceria Napoletana e Show cooking

Panettone e cassata

a cura dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina

Venerdì 17 dicembre

ore 18.30 – Comune di Meta, Sala Consiliare “Geremia Porzio”

“Take back your life”

Presentazione del romanzo di Maria Palomba

Sabato 18 dicembre

ore 17.00 – Piazza Vittorio Veneto

“Mercatini di Natale”

stand e mercatini

ore 19.00

Corso di pasticceria Napoletana e Show Cooking

Zeppole, Struffoli e Rococò

a cura dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina

Domenica 19 dicembre

ore 17.00 – Piazza Vittorio Veneto

“Mercatini di Natale”

stand e mercatini

ore 18.30 – Chiesa Santa Lucia

“Singin’ Glory Gospel Choir”

coro gospel

Lunedì 22 dicembre

ore 12.00 – Marina di Meta

“Children Day &Merry Christmas”

animazione – spettacolo e regali per bambini

ore 19.00 – Chiesa Santa Lucia

Concerto per Chitarra Solista

Chitarrista: Mirko Gisonti

Dal 23 al 30 dicembre

“Christmas CUP”

Torneo di calcio per bambini

Campetto “Ivan Porzio”

in collaborazione US Meta

Giovedì 23 dicembre

ore 16.00 – Sfilata per le vie cittadine

“Sfilata Natale in 500”

in collaborazione con gli Amici di Positano

Venerdì 24 dicembre

ore 11.30 – Campetto “Ivan Porzio”

“Partita del Cuore”

Domenica 26 dicembre

ore 10.45

“Sfilata della Fanfara dei Bersaglieri”

Partenza da: Piazza Vittorio Veneto

arrivo in: Piazza Casale

con sosta al Monumento dei Caduti

ore 10.00 – Piazza Casale

“Babbo Natale in Vespa”

“Santo Stefano Village”

Regali e giochi per bambini

Animazione

ore 20.00 – Basilica Santa Maria del Lauro

“Concerto di Solidarietà”

Mercoledì 29 dicembre

ore 19.00 – Basilica Santa Maria del Lauro

“Christmas in music”£

Domenica 2 gennaio

ore 19.30 – Basilica Santa Maria del Lauro

“Concerto di Capodanno”

Francesca Maresca

Martedì 4 gennaio

ore 19.00 – Chiesa Santa Lucia

“Aspettando la Befana… tra musica e storie”

Concerto – Spettacolo di Rosalba Spagnuolo and friends

Giovedì 6 gennaio

ore 11.30 – Marina di Meta

“Arriva la Befana” con i Vigili del Fuoco

Radio Emergency – Terra delle Sirene

Associazione di Protezione Civile

Inoltre, il 5 – 8 – 11 – 12 – 18 – 19 – 26 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 sarà possibile visitare il Villaggio di Babbo Natale di Casa Starita, dove si potrà spedire la letterina ed incontrare Babbo Natale!